- Spagna: governo apre a tavolo di dialogo su Catalogna per appoggio indipendenti al bilancio - Il governo spagnolo sarebbe pronto ad aprire il tavolo di dialogo sulla Catalogna già entro questo mese come pre-requisito posto dal Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) per i negoziati sul bilancio generale dello Stato. E' quanto emerso dall'incontro di oggi tra il primo ministro Pedro Sanchez e Gabriel Rufian, portavoce di Erc al Congresso dei deputati. "Siamo sempre stati disponibili a riconvocare il tavolo del dialogo e vogliamo esprimere questa disponibilità", ha affermato a margine della colloquio la portavoce del governo, Maria Jesus Montero, che dovrebbe avvenire, secondo le preferenze espresse da Erc verso la metà di settembre. In conferenza stampa, Rufian ha dichiarato che prima di chiedere un secondo accordo a Erc (quello sul bilancio), il governo deve "prima di tutto rispettare il primo, che è scritto e che è il tavolo del dialogo". Il portavoce di Erc ha poi messo in guardia il governo sulle possibili conseguenze di un accordo con Ciudadanos, molto più "semplice se non si ha ideologia", definendolo "incompatibile" non solo con Erc ma con "con qualsiasi partito progressista". (segue) (Res)