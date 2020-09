© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bulgaria: Parlamento approva in prima lettura modifiche a legge elettorale - Il Parlamento di Sofia ha approvato con 98 voti a favore le modifiche alla legge elettorale presentate dal governo. A sostenere il progetto di legge, sono stati i parlamentari di Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) e dei Patrioti uniti mentre i voti contrari sono stati 72 e nessun astenuto. Il Parlamento ha così approvato in prima lettura gli emendamenti alla legge elettorale che prevedono il voto tramite macchine per il voto elettronico in tutte le zone del Paese, ad eccezione di quelle con meno di 300 elettori. Nelle sezioni con voto automatico ci sarà la possibilità di votare anche con il metodo tradizionale. Il disegno di legge prevede il divieto di costituzione di seggi elettorali fuori dal Paese in caso di sospensione dell'attività delle rappresentanze estere. È possibile che in caso di complicata situazione epidemica che i tempi di voti possano essere estesi fino a 48 ore. (segue) (Res)