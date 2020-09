© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: premier Castex, piano di rilancio economico è di un'ambizione storica - Il piano di rilancio economico da 100 miliardi di euro "France Relance" elaborato dal governo francese nell'ambito della crisi provocata dal coronavirus è di "un'ambizione e di un'ampiezza storica". Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, presentando il progetto. Il capo del governo ha sottolineato che 100 miliardi sono "circa quattro volte di più del piano di rilancio messo in atto per far fronte alla crisi del 2008". "È un momento molto importante nella nostra strategia di lotta contro le conseguenze economiche e sociali della crisi che ha colpito la Francia – ha continuato il primo ministro -. Il Covid-19 ha portato a una recessione improvvisa e brutale, legata alla decisione condivisa da tutti i paesi europei di mettere le considerazioni sanitarie ai di sopra delle considerazioni economiche". Castex ha poi ricordato che l'impegno preso in tal senso con il presidente Emmanuel Macron: "Non ci sarà un aumento delle tasse, questo errore indebolirebbe la nostra crescita e invierebbe dei segnali negativi alle famiglie come alle imprese", ha detto Castex, spiegando che la Francia gode di un aiuto europeo di 40 miliardi di euro grazie ad un accordo "storico" preso tra il presidente Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il piano, ha continuato il primo ministro, avrà un effetto sul debito che sarà "riassorbito a partire dal 2025", grazie alla crescita. (segue) (Res)