- Russia: Cremlino, test effettuati su Navalnyj non presentavano tracce di avvelenamento - I test effettuati in Russia su Aleksej Navalnyj non hanno mostrato alcuna traccia di sostanze velenose nell'organismo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "I diversi test effettuati prima che il paziente venisse inviato a Berlino non hanno mostrato alcuna sostanza velenosa. Siamo assolutamente interessati nel capire cosa sia avvenuto", ha detto Peskov, spiegando che le autorità russe hanno bisogno di informazioni in materia da parte della Germania. In questo contesto, a Mosca non è pervenuta alcuna risposta dalla procura tedesca in merito alle richieste presentate sul caso Navalnyj, ha ribadito il portavoce del Cremlino. (Res)