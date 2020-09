I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Sala, ricandidatura? Mancano 9 mesi, priorità è stare concentrati su città - Non scioglie ancora la riserva sulla ricandidatura il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Una decisione che il primo cittadino non vede in questo momento come prioritaria. "Non è una questione di tattica, è una questione di consapevolezza delle tante cose che c'è da fare. Mancano nove mesi e sono veramente tantissimi, per cui in questo momento, senza dare date, la priorità è stare molto concentrati su Milano e sto lavorando con la giunta anche per preparare un percorso che è ampiamente avviato, ma è il momento di raccogliere le opinioni dei milanesi. Credo che sia il momento in cui è necessario un pensiero collettivo, quindi la mia non è tattica, ma è la volontà di rimanere molto concentrato con la mia giunta sulle cose da fare", ha spiegato Sala a margine della cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in piazza Diaz. Ammettendo che l'esito delle Regionali di settembre potrà influenzare quello della Comunali di primavera e che si tratta di "un passaggio non semplice", il sindaco ha osservato però che "d'altro canto la storia recente ci ha detto che in sei mesi l'opinione della gente cambia radicalmente, per cui manca ancora veramente troppo. Oggi non credo che avrebbero senso sondaggi o troppe speculazioni su come saremo a maggio o giugno". (segue) (Rem)