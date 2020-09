I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Ue: Fontana, governo dimenticato della candidatura di Milano per Tub, ma la parte lombarda è compatta - Il governo si è un po' dimenticato della candidatura di Milano per il tribunale unificato dei brevetti, ma la parte milanese e lombarda è compatta. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando del Tub con i giornalisti al suo arrivo alla camera ardente di Philippe Daverio. “La parte milanese lombarda è assolutamente compatta – ha spiegato Fontana - innanzitutto la presidente Tavassi, come Corte d'appello, la Regione, il mondo dell'università, delle professioni, le associazioni. Ci siamo riuniti e convocheremo per lunedì alle ore 11 presso l'aula magna del tribunale una conferenza stampa per parlare dell'evoluzione di quello che sta avvenendo e sta succedendo”. “Noi – ha sottolineato il governatore - stiamo facendo grande pressione, il governo si è un po' dimenticato: se non avessimo sollecitato negli ultimi tempi, anche magari polemicamente, forse si dimenticava anche di presentare la candidatura. C'è anche questa altra pseudo candidatura di Torino, vedremo cosa succederà”. Rispondendo a chi gli ha chiesto se ritenga che il dubbio possa essere politico, Fontana non ha avuto esitazioni: “Il dubbio è soltanto politico, perché dal punto di vista tecnico è senza dubbio che il tribunale dei brevetti può venire solo a Milano, perché è l'unica parte del nostro territorio, Milano e la Lombardia, che ha le caratteristiche per essere sede di questo tribunale”. (segue) (Rem)