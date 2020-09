I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Lombardia: nuova ordinanza regionale, ok a pubblico contingentato per "Supercoppa basket" - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato un'ordinanza, valida fino al 15 settembre 2020, che "consente la presenza del pubblico nelle partite di basket della 'Supercoppa Italiana 2020' che si svolgeranno presso 'Mediolanum Forum - Milano', 'Enerxenia Arena - Varese', 'PalaLeonessa - Brescia', 'PalaBancodesio - Desio', 'PalaRadi - Cremona'". La stessa ordinanza prevede che per il 'Gran Premio d'Italia di Formula Uno' (Autodromo di Monza, 4-6 settembre 2020) "il numero massimo degli spettatori è stabilito in misura non superiore a 300 persone". "Una decisione, quest'ultima, dal valore simbolico - ha spiegato il governatore della Regione Lombardia - visto che la possibilità di assistere al Gran Premio è destinata a una delegazione di medici e infermieri, assoluti protagonisti nella battaglia contro il coronavirus. Un segno d'attenzione verso chi, in piena emergenza e ancor oggi, è in prima fila quotidianamente". Più in generale, l'ordinanza prevede che "può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere numerato ai singoli spettatori per l'evento". (segue) (Rem)