I fatti del giorno - Roma

- Roma: una persona investita su ferrovia per Cassino, circolazione sospesa per alcune ore - Una persona è stata investita da un treno sulla ferrovia Roma-Cassino-Napoli tra Valmontone e Zagarolo intorno alle 12 di oggi. Immediatamente sono scattati i rilievi di rito da parte dell'autorità giudiziaria e il traffico ferroviario è stato sospeso per diverse ore. Al momento la circolazione dei treni è in graduale ripresa. L'incidente è stato comunicato attraverso il canale Twitter del servizio Luceverde Roma. (segue) (Rer)