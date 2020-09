I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Raggi, siamo contro il gioco d'azzardo e stiamo vincendo la battaglia - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, in merito al tema dell'azzardopatia, scrive in un post sul suo profilo Twitter: "Il gioco d’azzardo sta impoverendo migliaia di persone. Intere famiglie rischiano di perdere tutto e addirittura finire ostaggio dell’usura, soprattutto in questo periodo di crisi causato dal coronavirus. A Roma ci stiamo opponendo e stiamo vincendo la battaglia. Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione e ha respinto tutti i 13 ricorsi presentati contro l’ordinanza con cui – per combattere il gioco d’azzardo patologico – abbiamo limitato gli orari di funzionamento di slot e videolottery", spiega la sindaca. "A Roma abbiamo già limitato l’utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro e presto introdurremo misure ancora più stringenti. Siamo dalla parte dei più deboli, delle persone disperate. L’azzardopatia produce disperazione e ulteriore povertà. È una vera e propria malattia, contro cui la nostra Amministrazione continua a combattere. A Roma - continua Raggi - non è più possibile accedere alle slot e agli apparecchi Vlt 24 ore su 24 e continuerà ad essere così. Secondo il Consiglio di Stato la misura che abbiamo adottato è valida e contribuisce a combattere l’azzardopatia. L’orario di funzionamento degli apparecchi rimane dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 di tutti i giorni, festivi compresi. Al di fuori di queste fasce orarie gli apparecchi devono essere spenti e non accessibili. Chi non rispetta le regole rischia anche la sospensione dell'attività. Nessuna tolleranza", conclude la sindaca. (segue) (Rer)