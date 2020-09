I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amministrative: Paradisi (M5s Municipio Roma I), base abbia voce, no a decisioni dall'altoRoma - Il capogruppo del M5s al Municipio Roma I, Ermanno Paradisi, in una dichiarazione ad "Agenzia Nova" chiarisce le motivazioni del comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo municipale. "Come capogruppo sottoscrivo quanto espresso dal gruppo municipale. La nostra non è una posizione contro il Movimento 5 stelle ma solamente un grido di aiuto. Siamo in attesa che la base torni ad avere voce in capitolo e non che le decisioni vengano prese solo ed esclusivamente dall'alto. Quindi - sottolinea Paradisi - pur se a livello personale ognuno di noi continuerà le battaglie per il Movimento a partire da quella sul Referendum, sia come attivisti che come portavoce, come gruppo rimaniamo in standby" e "in attesa". Il messaggio pubblicato oggi su Facebook dal grippo spiega che a seguito di un'assemblea tenutasi ieri, 2 settembre, il gruppo M5s del Municipio Roma I ha deciso che il gruppo "da oggi sospende ogni attività e iniziativa relativamente alla prossima campagna referendaria sul taglio dei parlamentari. Tale sospensione continuerà anche per le future elezioni comunali 2021 di Roma incidendo altresì sulla presentazione della lista candidature del nostro territorio. La presente decisione del gruppo - si legge nel comunicato - è nata al fine di ottenere un sincero e proficuo confronto con i cosiddetti vertici del Movimento su valorizzazione e considerazione dei gruppi territoriali di attivisti". La nota ha ottenuto il "like" di alcuni consiglieri capitolini del M5s: il presidente del consiglio comunale Marcello De Vito e il consigliere Roberto Allegretti, ed è stato condiviso dalla consigliera M5s Gemma Guerrini. (Rer)