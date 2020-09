Trasporti: Bussolati (Pd), la Regione garantisca ai pendolari treni certi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione garantisca ai pendolari treni certi. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati, che ha depositato un' interrogazione in proposito. "Trenord, nonostante dal 30 maggio scorso non siano più in vigore le modifiche delle corse introdotte nella fase 1 per il contenimento del covid, non ha ancora pubblicato gli orari definitivi delle corse in vigore dal 1° settembre, costringendo così gli utenti a verificare ogni giorno se il proprio treno partirà o no. In sostanza non ha mai ripristinato il 100% delle corse, non rispettando quanto prevede il contratto di servizio, oltretutto da poco rinnovato senza gara per altri 9 anni, e continua a ridurre le corse senza alcuna logica di sistema". "Questo - conclude Bussolati - in piena fase 3 e a pochi giorni dalla riapertura delle scuole è inaccettabile. Porterà gravissimi disagi ai pendolari e il rischio sarà che molti di loro non utilizzeranno più i mezzi pubblici. Chiediamo che la Regione garantisca un servizio efficiente e treni certi per i pendolari lombardi".(Com)