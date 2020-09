Israele-Emirati: il 16 settembre a Dubai primo volo cargo operato da compagnia israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 16 settembre atterrerà a Dubai, negli Emirati Arabi, il primo volo cargo operato da una compagnia aerea di Israele. Lo ha annunciato oggi la compagnia di bandiera israeliana El Al, secondo quanto riporta il portale “Ynet”. Il volo, operato da un velivolo Boeing 747, avrà come prima destinazione il Belgio e successivamente gli Emirati, e trasporterà prodotti agricoli e merci ad alta tecnologia. Il volo si svolgerà in seguito con cadenza settimanale, partendo da Israele tutti i mercoledì e ritornandovi tutti i venerdì. La notizia giunge dopo che ieri l’Autorità dell’Arabia Saudita per l’aviazione civile ha autorizzato il passaggio nello spazio aereo di Riad di tutti i voli da e per gli Emirati provenienti “da tutti i paesi”, incluso Israele. Lunedì 31 agosto un primo storico volo commerciale, partito da Tel Aviv, è atterrato ad Abu Dhabi con a bordo una delegazione statunitense e una delegazione israeliana. Anche questo volo era operato dalla compagnia di bandiera israeliana El Al. Emirati e Israele hanno aperto il primo collegamento diretto dopo l’annuncio della normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi, avvenuta lo scorso 13 agosto. (Res)