Sport: Palozzi (Cambiamo), scandaloso accanimento giunta Raggi contro Lazio Nuoto

- "Lo sgombero della Lazio Nuoto è una bruttissima pagina per lo sport e rappresenta, al contempo, uno scandaloso quanto inutile accanimento da parte della giunta Raggi. Nonostante il pronunciamento del Tar e la contrarietà di tanti cittadini e sportivi romani, l'amministrazione di Roma Capitale ha illogicamente deciso di chiudere le porte in faccia a una delle società sportive più blasonate dell'Urbe Eterna, la Lazio Nuoto che in tanti decenni ha fatto splendere l'immagine e il prestigio di Roma. Siamo sinceramente indignati per l'evoluzione di questa vicenda che dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la totale incapacità amministrativa dei grillini in Campidoglio". Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo, Adriano Palozzi.(Com)