Speciale scuola: direttore Ufficio Lazio, 320 mila banchi monoposto in tre tranche, ultimi entro ottobre

- Nelle scuole del Lazio per garantire il distanziamento e quindi il rispetto delle norme anti contagio "in totale sono stati chiesti 320 mila banchi monoposto: 9 mila sono stati già forniti dalla Città metropolitana di Roma, 18 mila da altri enti come Comuni e Province o comprati dalle scuole con propri fondi, i 300 mila rimanenti saranno forniti dal commissario straordinario Arcuri". Lo ha detto nel corso di un'audizione presso la commissione Istruzione della Regione Lazio Rocco Pinneri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale. "La gara è andata bene - ha aggiunto -, si è già cominciato a consegnare i primi banchi anche se in quantità molto ridotta. Non ho notizie sulla tempistica per la consegna di tutti i banchi, ma sarà probabilmente divisa in tre tranche: una prima a cavallo del 14 settembre, una seconda a fine mese e una terza entro ottobre. Il Lazio sarà tra le regioni con priorità per la consegna. I banchi - ha concluso - andranno per primi alle scuole dove sono necessari per il rispetto del metro di distanza, ma anche se dovessero attendere una settimana il Cts ha detto che si può risolvere con l'accorgimento dell'uso obbligatorio della mascherina". (Rer)