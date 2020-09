Speciale scuola: direttore Ufficio Lazio, assegnati già 2.620 docenti e 2.200 operatori pulizie in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'adeguamento delle scuole del Lazio alle norme anti contagio "dal governo sono stati assegnati in totale 188 milioni, grazie ai primi 100 abbiamo assegnato 2.620 docenti e 2.220 collaboratori scolastici che corrispondono alla copertura della metà del fabbisogno delle materne e delle primarie e al 40 per cento delle secondarie di primo grado; alle scuole di secondo grado per mia scelta non sono stati assegnati docenti perché i fondi, nonostante fossero 2 miliardi in totale, non erano sufficienti a coprire tutto il fabbisogno, ma in questo caso i ragazzi sono più grandi e più autonomi e possono fare didattica a distanza con meno problemi". Lo ha detto nel corso di un'audizione presso la commissione Istruzione della Regione Lazio Rocco Pinneri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale. "Per quanto riguarda le scuole del primo ciclo - ha aggiunto - l'altra metà del fabbisogno verrà coperta con l'arrivo delle risorse del dl 104".Pinneri ha anche precisato: "Se non ci sono spazi nelle aule, le classi vanno divise in due e quindi serve il doppio del personale docente, oltre a una quantità aggiuntiva di collaboratori scolastici per ogni scuola, perché bisogna intensificare le pulizie". (Rer)