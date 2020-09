Speciale scuola: direttore Ufficio Lazio, no aumento docenti per superiori, lezioni a distanza a rotazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole del secondo ciclo nel Lazio "avranno tutti i collaboratori scolastici richiesti ma non avranno docenti" in più "e dovranno organizzarsi rimodulando arredi e spazi, se impossibilitate faranno la didattica a distanza". Lo ha detto nel corso di un'audizione presso la commissione Istruzione della Regione Lazio Rocco Pinneri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale. "È frequente - ha concluso - il caso di scuole di secondo grado che organizzeranno la Dad a rotazione per 1-2 giorni a settimana per ogni classe e, in rari casi dove interverremo, per 3 giorni a settimana". (Rer)