Speciale scuola: direttore Ufficio Lazio, avviato anno 2020-2021 senza scossoni ma vera prova il 14 settembre

- L'anno scolastico 2020-2021 nel Lazio "si è avviato senza scossoni, per fortuna, anche se fino al 14 settembre le condizioni sono più favorevoli perché sono rientrati solo gli studenti che hanno debiti formativi e devono recuperare, recuperi che si stanno svolgendo senza disguidi e che si concluderanno per la maggior parte entro il 13". Lo ha detto nel corso di un'audizione presso la commissione Istruzione della Regione Lazio Rocco Pinneri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale. "Le lezioni inizieranno il 14 settembre - ha aggiunto - e affinché la ripresa avvenga in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni del Comitato tecnico-scientifico occorre la presenza di tre tipologie di risorse, in quantità variabile a seconda delle scuole: personale, arredi e spazi". (Rer)