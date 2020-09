Speciale scuola: direttore Ufficio Lazio, mancano 453 aule ma fabbisogno calato, erano 2.200

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio a oggi mancano 453 aule per consentire l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021 in sicurezza rispetto alle norme anti contagio. Il fabbisogno tuttavia è calato rispetto a quello che era stato registrato il 20 agosto scorso, quando risultava necessario reperire 2.200 aule. Nel corso di un'audizione presso la commissione Istruzione della Regione Lazio Rocco Pinneri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, ha fatto il punto della situazione. "Questa mattina abbiamo chiuso il monitoraggio con tutti i dirigenti scolastici che il 20 agosto avevano segnalato difficoltà - adetto Pinneri - nel primo ciclo di istruzione erano 2.200 le aule mancanti, con Roma a fare la parte del leone, mentre la verifica di stamattina ha dato risultati drasticamente diversi. Il dato è molto migliorato grazie al reperimento di spazi da parte degli enti locali che hanno provveduto ad affittare locali, rivolgersi a parrocchie o a noleggiare moduli provvisori. Rimane a oggi un fabbisogno per il primo ciclo di 453 aule: stiamo caricando i dati su una piattaforma informatica messa a disposizione dalla Protezione civile e che condivideremo con la Città metropolitana di Roma e tutte le province e i comuni del Lazio. Tra stasera e domani - ha sottolineato Pinneri - faremo incontri in videoconferenza con le strutture tecniche e politiche per detemriminare se si tratta di difficoltà effettive o se sono già in via di risoluzione da parte degli enti locali. Da qui al 14 settembre queste situazioni dovranno essere risolte, anche sapendo che a breve arriveranno 70 milioni dal ministero dell'Istruzione per finanziare affitti, noleggi e soluzioni temporanee. Le scuole - ha concluso - riceveranno tutte integralmente quanto richiesto per affitti e noleggi, ma non sarà assegnato nulla per gli acquisti visto che il budget non bastava e abbiamo quindi scelto di dare priorità a soluzioni che forniscono una risposta immediata". (Rer)