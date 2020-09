Speciale scuola: Bernini (FI), il sistema è andato in tilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva: "Secondo il ministero dell’Istruzione è insensato parlare di caos per le graduatorie dei supplenti, ma da tutta Italia giungono segnalazioni di incredibili anomalie, tra lauree inventate, punteggi titoli esagerati, anni di servizio sul sostegno inesistenti, nomi scomparsi e poi riapparsi. Mentre sono in preparazione le diffide per la ministra Azzolina - sottolinea la parlamentare in una nota -, mentre i precari protestano davanti alla Camera, mentre non è ancora stato risolto il problema degli insegnanti fragili e mentre i genitori degli studenti disabili si mobilitano perché i figli sono stati dimenticati, se è vietato parlare di caos si può almeno dire che il sistema - e non solo quello informatico - è andato in tilt?". (Com)