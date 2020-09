Imprese: Sudafrica, utili annuali di Implats in aumento del 400 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili annuali della holding sudafricana Impala Platinum (Implats) sono aumentati di oltre il 400 per cento dopo che la ripresa dei prezzi dei metalli e l'indebolimento del rand hanno in parte compensato lo shock della pandemia di Covid-19. Lo ha detto l'amministratore delegato della società, Nico Muller, citato dai media locali. Nello spiegare che le interruzioni delle attività legate alla pandemia sanitaria hanno avuto un impatto del 9 per cento sulla produzione, Muller ha sostenuto che "i progressi compiuti nel riposizionamento strategico di Implats negli ultimi anni hanno permesso al gruppo di affrontare con successo le sfide senza precedenti" di questo periodo. Secondo l'ad, le attività della compagnia in Zimbabwe e Canada potrebbero offrire al gruppo occasioni di crescita, auspicando tuttavia che le autorità di Harare in particolare possano garantire un migliore contesto normativo ed una politica più stabile per tutelare gli investimenti.(Res)