Regno Unito: ex premier australiano Abbott potrebbe divenire consigliere del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe considerando l'assunzione di Tony Abbott, controverso ex primo ministro australiano, come consigliere per il commercio. In un'intervista a "Sky News" rilasciata oggi, il ministro della Salute Matt Hancock, ha difeso la figura di Abbott, ritenendo "molto valida" la sua esperienza in materia di accordi commerciali, nonostante le sue visioni molto conservatrici in materia di diritti delle donne e della comunità Lgbt lo renderebbero inadatto al ruolo, a detta dell'opposizione. Abbott ha sinora rifiutato le accuse di misoginia, e si è sempre opposto al diritto per le coppie gay di sposarsi o avere unioni ufficialmente riconosciute. Tra le sue affermazioni più controverse, ha recentemente affermato che le persone anziane "andrebbero lasciate morire naturalmente" durante la pandemia di coronavirus. Abbott è stato primo ministro in Australia dal 2013 al 2015, e si è finora rifiutato di commentare circa l'esistenza o meno di accordi con il governo britannico su una sua possibile assunzione per il ruolo. (Rel)