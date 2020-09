Energia: ambasciatore Tunisia, progetto ElMed pronto il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interconnessione sottomarina da 600 megawatt che collegherà Capo Bon con la Sicilia, progetto portato avanti dall’italiana Terna e dalla tunisina Steg, “sarà l’unico collegamento elettrico tra l’Africa e l’Europa” e si farà l’anno prossimo, nel 2021. Lo afferma oggi ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore della Tunisia in Italia, Moez Sinaoui, in una video-intervista concessa ad “Agenzia Nova”. “Credo che il progetto El Med si farà l’anno prossimo. La sua concretizzazione servirà non solo per i rapporti tra Tunisia e Italia, ma anche per i rapporti tra la Tunisia e il Mediterraneo”, riferisce Sinaoui. “L’Italia dovrebbe essere più ambiziosa nel rafforzare i suoi legami con la Tunisia e il sud del Mediterraneo. Dobbiamo fare cose più visibili. Oggi l’Italia deve impegnarsi in un grande progetto in Tunisia per lottare anche contro la migrazione clandestina: si lotta cosi, creando opportunità per questa gioventù”, aggiunge il diplomatico. La chiave di questo è l’energia da fonti rinnovabili: “El Med, la trasmissione elettrica e l’energia solare è il futuro. Chi ha deciso di fare questa interconnessione sa bene che l’energia pulita è il futuro dell’Europa”, spiega Sinaoui. L’ambasciatore ha poi citato un aspetto spesso conosciuto del know-how tunisino, ovvero le tecnologie dell’informazione. “Abbiamo un settore delle Tic dove la Tunisia ha un valore aggiunto, è una realtà economica sconosciuta all’Italia. Eppure lavoriamo tanto con i paesi del Nord America”. (Asc)