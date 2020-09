Ponte Stretto: Fapi, basta attendere, è ora di aprire i cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto del Ponte sullo Stretto non necessita di ulteriori approfondimenti o varianti, è giunto il tempo di aprire i cantieri e realizzare l'opera in tempi rapidi. La Sicilia merita di essere collegata al resto del Paese, per consentire al Mezzogiorno di crescere e alle imprese di programmare nuovi investimenti". Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Dopo 20 anni, non è immaginabile – prosegue Sciotto – che per responsabilità di una miope politica pseudo ambientalista, l'Italia debba ancora attendere la costruzione di questa grande opera, che qualora fosse realizzata rappresenterebbe uno snodo fondamentale sia per le merci che per le persone all'interno del Mediterraneo". "Le imprese, oltre al turismo, con un collegamento viario diretto con la Sicilia non potrebbero che ricevere, immediatamente, vantaggiose ricadute economiche, consentendo al sud di fermare la disoccupazione ed evitare lo spopolamento dei territori", conclude il leader della Fapi. (Com)