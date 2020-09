Scuola: Strada (Lce), chiederemo in Consiglio applicazione odg per sostegno a studenti a rischio di povertà digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisabetta Strada, Consigliere regionale di Lce dichiara in una nota: "Martedì in aula consigliare mi auguro di ricevere conferma dalla giunta che siano stati rispettati gli impegni presi a luglio per una riapertura tecnologicamente adeguata dell’anno scolastico. La scuola riparte il 14 settembre, ma per diverse ragioni (strutturali e/o di distanziamento sociale) non tutti gli studenti di tutte le scuole lombarde potranno essere tutti i giorni in aula e certamente non tutti dispongono ancora di adeguati device tecnologici per seguire le lezioni in modalità e-learning, come evidenziato durante il periodo di lockdown. Per superare questa criticità a luglio – ricorda la Consigliera civica- in occasione dell’Assestamento al Bilancio 2020-2022, è stato approvato all’unanimità il nostro ordine del giorno n. 1185 per il sostegno al superamento del ‘digital divide’ nella popolazione scolare dai sei a diciotto anni, che puntava proprio al sostegno degli studenti a rischio di povertà digitale.” L’odg approvato all’unanimità impegnava la giunta a realizzare la mappatura circostanziata degli studenti sprovvisti per difficoltà economiche degli strumenti digitali necessari (pc e tablet), e di quelli ospitati nelle comunità protette, e prevedeva l’acquisto e la distribuzione, tramite le scuole, degli strumenti informatici necessari agli studenti beneficiari, prima dell’inizio dell’anno scolastico, al fine di consentire loro di poter accedere alla formazione a distanza ed evitare una condizione di palese disuguaglianza, garantendo un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione quale è quello allo studio. “Chiediamo conferma e ci auspichiamo quindi che, fin dal primo giorno, sia garantito il diritto allo studio per tutti, conclude Strada”.(Com)