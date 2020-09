Usa: a luglio deficit commerciale aumentato a 63,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale degli Stati Uniti è salito a luglio a 63,6 miliardi di dollari, a causa del forte aumento delle importazioni. Lo ha riferito il dipartimento del Commercio Usa in una nota, precisando che si tratta del livello di deficit più alto registrato in 12 anni. Secondo i dati, a luglio il divario fra importazioni ed esportazioni negli Stati Uniti ha superato di 18,9 punti percentuali il tasso di giugno, che si attestava a 53,5 miliardi di dollari. L'aumento è stato trainato dalla crescita record dei prodotti importati, aumento pari al 10,9 per cento rispetto al mese precedente, mentre le esportazioni sono cresciute dell'8,1 per cento. (Nys)