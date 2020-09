Decreto Semplificazione: Floris (FI), Sardegna senza metano è scelta ideologica, serve patto Stato-Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Forza Italia, Emilio Floris, "sono comprensibili gli obiettivi di decarbonizzazione della Sardegna, purché per raggiungerli non prevalga il furore ideologico. Nel dl Semplificazioni - dichiara il senatore in una nota - il governo ha scelto la strada più breve ma che, nel lungo periodo, può rivelarsi la più sbagliata, perché la norma non solo non rende l'isola più 'verde', ma la condanna a non essere competitiva. Avremmo voluto che finalmente si permettesse alla Sardegna di dotarsi di una rete di distribuzione del metano destinata alla popolazione e alle industrie, soprattutto quelle energivore, per garantire un rilancio veramente concorrenziale delle attività produttive consentendo loro un rifornimento di energia a costi più contenuti. Invece ha prevalso l'oscurantismo perché non si sono voluti ascoltare i reali bisogni della regione". "Auspico - conclude il senatore azzurro - che nei prossimi provvedimenti il governo si ravveda e che finalmente avvii un confronto aperto con le istituzioni locali. La ripartenza e il vero rilancio non possono che passare attraverso la convergenza e la condivisione delle scelte. Un nuovo 'patto' tra Stato e Regione non è più rinviabile". (Com)