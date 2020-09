Pavia: da settembre aumentano aperture dei musei civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da settembre, i musei civici di Pavia aumentano le giornate di apertura e l'offerta al pubblico: saranno visitabili non solo il sabato e la domenica, ma anche i lunedì e venerdì, con spazi ulteriori e nuove iniziative. Dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17.30) - fa sapere una nota del Comune - sarà possibile visitare il lapidario sotto i porticati, il museo archeologico (con i vetri romani, le oreficerie longobarde, i plutei di Santa Maria Teodote), la sezione romanica e rinascimentale (con i portali delle chiese romaniche, i mosaici pavimentali del XII secolo, la cupola della chiesa di S. Agata al Monte, le terrecotte e i marmi rinascimentali) e quella di scultura moderna e gipsoteca (con copie in gesso di celebri statue classiche e opere originali realizzate tra '800 e '900 da maestri come Medardo Rosso, Giovanni Spertini, Romolo Del Bo, Alfonso Marabelli, Filippo Tallone). L'ingresso ai Musei sarà al prezzo promozionale di 5 euro, gratuito come di consueto per under 26, over 70 e aventi diritto. L'accesso al cortile sarà gratuito. L'accesso agli spazi avverrà nel rispetto delle norme e dei protocolli previsti dai decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali, in particolare con la rilevazione della temperatura dei visitatori al momento dell'ingresso, cartelli sulle misure di prevenzione da rispettare, dispenser di soluzioni igienizzanti per le mani e guanti monouso per la consultazione di cataloghi e gadget, percorsi a senso unico e separazione dei flussi per evitare assembramenti. È obbligatorio l'uso della mascherina.(com)