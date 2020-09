Speciale scuola: Lazio, Lega, disabili rischiano di saltare scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, convochi immediatamente i genitori degli studenti con disabilità. Sarebbe gravissimo che molti di essi rischino di saltare la scuola il 14 settembre. Queste sono le priorità che vanno affrontate immediatamente di fronte ad un'assenza di programmazione". Lo scrive in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, che chiederà un'audizione urgente in commissione dopo l'appello dell'Angsa Lazio. (Com)