Speciale scuola: assessore Lazio, a oggi manca solo 2 per cento aule, si lavora per ridurre Dad

- In vista della riapertura delle scuole nel Lazio in programma per il 14 settembre, che dovrà avvenire nel rispetto delle norme anti contagio, "ettere insieme tutte le energie e le competenze è stato un metodo importante che dobbiamo continuare a portare avanti. Una buona parte dei problemi sono risolti, a luglio avevamo un 15 per cento dei ragazzi senza un'aula, siamo passati al 3 per cento ad agosto e oggi siamo a circa il 2 per cento, il problema non è del tutto risolto ma questo mostra che ognuno si è attivato per dare delle soluzioni". Lo ha detto l'assessore al Lavoro e all'Istruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, nel corso del suo intervento alla commissione Istruzione della Regione Lazio. "Oggi la giunta ha adottato il vademecum dell'Istituto superiore di sanità e ha sottolineato il passaggio dell'individuazione di figure nelle Asl che siano un punto di riferimento certo nelle scuole per dare alle famiglie il senso di sicurezza - ha aggiunto Di Berardino - Credo che questi elementi possano portarci alla riapertura della scuola al 14 settembre. Dobbiamo rispondere al bisogno che le stesse famiglie hanno sollecitato di poter riavviare la scuola il prima possibile, ci siamo allineati per avere un apertura in sicurezza il 14 settembre. Il lavoro fatto finora - ha precisato l'assessore - è stato per riaprire e non vorremmo dare un segnale sbagliato e dobbiamo continuare come stiamo facendo. Si lavora per ridurre il numero delle aule da ricercare. Questo lavoro bisognerà continuarlo a fare al di là della riapertura. L'obiettivo deve essere quello di ridurre la Didattica a distanza - ha concluso -, fino alle medie ci deve essere un lavoro in presenza, per le scuole superiori si è fatto riferimento alla Dad per uno o due giorni a settimana ma la ricerca degli spazi deve continuare anche dopo la riapertura, perchè bisogna ridurre la Dad per restituire la socialità che viene richiesta". (Rer)