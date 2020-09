Speciale scuola: assessore Lazio, chiusura per voto da sabato 19 a martedì 22 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del voto per il referendum e per le amministrative in alcuni comuni, nel Lazio le scuole chiuderanno da sabato 19 settembre a martedì 22 settembre. Nel suo intervento alla commissione Istruzione della Regione Lazio l'assessore regionale al Lavoro e all'Istruzione, Claudio Di Berardino, ha spiegato: "Il tema delle elezioni e dei seggi elettorali che coinvolgeranno la metà delle sedi scolastiche di tutto il Lazio: avevamo proposto di trovare altre sedi ma non è stato possibile. La chiusura sarà da sabato a martedì e coinvolge una parte delle scuole". (Rer)