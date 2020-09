Speciale scuola: Ascani, dalla riapertura dipende credibilità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola è tornata al centro del dibattito pubblico perché si è colta l'importanza di questa istituzione. Dalla riapertura delle scuole dipende non solo la credibilità di un governo ma soprattutto quella del Paese". Lo ha dichiarato Anna Ascani, viceministra all'istruzione durante il dibattito "Scuola, ripartire in sicurezza" organizzato sulla pagina Facebook di Pd Milano Metropolitana. "Anche altri Paesi in Europa sono alle prese con la riapertura della scuola ma in Italia abbiamo fatto un grande lavoro partendo dagli spazi, ovvero pensando a come garantire il distanziamento tra gli alunni, la misura più importante per garantire la sicurezza. L'edilizia scolastica vede ancora oggi molti plessi lasciati in condizioni di criticità, costruiti molti decenni fa, ed è per questo che abbiamo stanziato molti fondi e dato ai sindaci e ai presidenti di provincia nuovi poteri per adattare o cercare nuovi spazi per dividere le classi con troppi alunni". Per quanto riguarda il problema dei banchi "sul quale si è in alcuni casi esagerato nelle discussioni, in realtà si è trattato di un tema molto pratico - ha aggiunto Ascani - In alcune zone d'Italia alcuni plessi disponevano ancora dei vecchi banchi biposto, per cui il distanziamento non poteva essere garantito. Abbiamo quindi chiesto al commissario straordinario per l'emergenza Covid di prendere in gestione una gara europea alla quale hanno partecipato 14 aziende (risultandone 11 vincitrici) le quali hanno cominciato la consegna del materiale. I famosi 'banchi con le rotelle' sono una parte minoritaria, circa 400mila sui 2 milioni di banchi richiesti dalle scuole". (Rem)