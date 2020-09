Speciale scuola: Ascani, dalla didattica a distanza spunti positivi per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo al dibattito organizzato sulla pagina ufficiale Facebook di Pd Milano Metropolitana, la viceministra all'istruzione Anna Ascani sulla ripartenza in sicurezza delle scuole ha parlato anche di didattica a distanza: "Penso ci siano aspetti positivi da portare avanti - ha precisato - C'è un sistema di relazioni che permette di continuare a insegnare seguendo un programma e che ci consentirà in futuro di fare un salto in avanti, permettendo alla scuola di rinnovarsi e resistere allo stress, come quello che abbiamo vissuto in questi mesi". Anche alcuni docenti durante il dibattito hanno evidenziato come dalla didattica a distanza si possa trarre qualche vantaggio: "Abbiamo eseguito diversi monitoraggi – prosegue Ascani – notando che sulle connessioni e sulla dotazione di device dovevamo intervenire e lo abbiamo fatto stanziando oltre 80 milioni di euro e siamo pronti a farlo ancora qualora ce ne fosse necessità. Abbiamo quindi definito una linea guida chiara sulla didattica a distanza trasformandola in didattica digitale integrata, con una formazione costante sui mezzi digitali". (Rem)