Francia: Eliseo, Macron a settembre farà un discorso sulla lotta al separatismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron si esprimerà sul tema della lotta contro il separatismo questo mese, durante il quale è prevista la presentazione di un progetto di legge sull'argomento. Lo ha reso noto l'Eliseo. Il capo dello Stato ha già in agenda un intervento previsto per domani al Pantheon di Parigi, in occasione dei 150 anni dalla proclamazione della Terza Repubblica francese nel 1870. La presidenza ha fatto sapere che per l'occasione Macron si pronuncerà contro "le forze oscurantiste" e le chiusure "comunitarie". Sarà un discorso di "conquista e di lotta", fanno sapere da Parigi. (Frp)