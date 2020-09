Tunisia-Italia: diplomazia al lavoro per una visita del presidente Saied a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia tunisina sta lavorando per una visita in Italia del presidente della Repubblica, Kais Saied. Lo afferma oggi ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore della Tunisia in Italia, Moez Sinaoui, in una video-intervista concessa ad “Agenzia Nova”. “Speriamo (che la visita possa avvenire) nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Comunque una visita ci sarà. Come ambasciata ci stiamo impegnando per preparare il terreno per una visita di alto livello. Il presidente si interessa all’Italia, lo ha confermato tantissime volte, e l’Italia ha interesse a ricevere il presidente Saied. L’Italia, e lo ha detto ieri il presidente (del Consiglio, Giuseppe) Conte, ha un rapporto strategico con la Tunisia. Il presidente verrà certamente in Italia e possiamo aprire una nuova pagina nei rapporti bilaterali”, spiega il diplomatico. Sinaoui ha inoltre ricordato come il capo dello Stato tunisino abbia autorizzato l’invio di “una delegazione di medici tunisini che sono andati a Brescia, nel cuore della crisi Covid, come segno di solidarietà nella crisi. Purtroppo non siamo un paese ricco, non possiamo mandare mascherine o medicine, ma abbiamo mandato quella che è la nostra ricchezza: risorse umane e medici militari ben addestrati che hanno fatto un bel lavoro in Lombardia, all’Ospedale civile di Brescia”.(Asc)