- "La deputata della Lega Benedetta Fiorini ha chiesto all'aula della Camera di modificare il suo voto finale al decreto Covid. Per errore ha votato favorevolmente ma la sua intenzione era di votare contro. La comunicazione è stata registrata nei verbali d'aula". Lo fa sapere in una nota l'ufficio stampa della Lega a Montecitorio. (Com)