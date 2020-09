India-Cina: Nuova Delhi inasprisce controlli su visti richiesti da Ong di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’India hanno ordinato controlli più stringenti sulle richieste di visto da parte dell’Associazione cinese per la comprensione internazionale (Cafiu), organizzazione non-profit diretta da Ji Bingxuan, vicepresidente dell’Assemblea nazionale del popolo (Npc) di Pechino, designata come entità sotto scrutinio di sicurezza. Lo scrive il quotidiano “The Straits Times” citando una comunicazione interna del governo di Nuova Delhi. Il provvedimento giunge in un momento di crescenti tensioni tra Cina e India, culminate lo scorso giugno in uno scontro al confine tra militari dei rispettivi eserciti. Ieri il ministero dell’Elettronica e della tecnologia dell’informazione indiano ha deciso di bloccare 118 applicazioni internet e di telefonia mobile “poiché in considerazione delle informazioni disponibili sono impegnate in attività pregiudizievoli per la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa dell’India, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico”. (segue) (Inn)