India-Cina: Nuova Delhi inasprisce controlli su visti richiesti da Ong di Pechino (2)

- Il blocco, si legge nella nota, è stato disposto ai sensi della sezione 69A della legge Information Technology Act del 2000 e delle successive norme Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules del 2009. Nell’elenco delle app messe al bando ci sono Baidu, Baidu Express Edition, Tencent Watchlist, FaceU, WeChat Reading, Tencent Weiyun, Pubg Mobile e Pubg Mobile Lite. Provvedimento che fa seguito a quello analogo dello scorso 29 giugno, quando furono bloccate 59 app, per la maggior parte di proprietà cinese, tra le quali alcune molto popolari, come TikTok, Uc Browser, WeChat, Weibo, Baidu Map e Xender. Il ministero sostiene di aver ricevuto numerosi reclami da varie fonti sull’uso improprio di alcune app disponibili su piattaforme Android e iOS “per il furto e la trasmissione clandestina dei dati degli utenti in modo non autorizzato a server che hanno sedi al di fuori dell’India”. (segue) (Inn)