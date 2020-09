India-Cina: Nuova Delhi inasprisce controlli su visti richiesti da Ong di Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio oggi il generale dell'esercito indiano Manoj Mukund Naravane è arrivato in Ladakh per fare il punto sulle questioni operative e sulla situazione nel mezzo delle tensioni tra India e Cina sulla riva meridionale del lago Pangong, divenuta l’area più critica. Gli alti comandanti informeranno Naravane sulla situazione sul terreno nel Ladakh orientale durante la sua visita. Secondo le fonti, il capo dell'esercito esaminerà anche la preparazione operativa delle truppe, che sono bloccate in una situazione di stallo con le truppe cinesi da oltre tre mesi. (Inn)