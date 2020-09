Speciale difesa: Tunisia, M5s, fiducia a governo Mechichi buona notizia per rafforzamento rapporti con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia al nuovo governo Mechichi in Tunisia "è una buona notizia per l'Italia e per le relazioni che i due Paesi hanno dal punto di vista politico ed economico". Lo scrivono in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri. "Sappiamo che la Tunisia ha attraversato una dura crisi che ancora non è del tutto superata. La stabilità in Tunisia è però fondamentale per la sicurezza e la cooperazione all'interno dell'area mediterranea. Il nuovo governo - spiegano - gode di una fiducia larga in Parlamento, segno della volontà condivisa di accompagnare con questa fase politica il rilancio economico e sociale del Paese nord africano. Inoltre, il nuovo esecutivo potrà ulteriormente intensificare lo sforzo congiunto con l'Italia per bloccare le attività illecite dei trafficanti di esseri umani nel nostro mare. Ci auguriamo - concludono i deputati M5s - che i rapporti bilaterali dell'Italia con la Tunisia possano, dopo un periodo di incertezza che ha preceduto la formazione di questo governo, trovare nuovo impulso nell'interesse delle tante aziende italiane che operano in Tunisia e per la sinergia strategica necessaria per la difesa della sicurezza nel Mediterraneo". (Com)