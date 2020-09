Speciale difesa: Bielorussia, ministro Difesa Polonia, regime di Lukashenko al momento non è una minaccia per Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime del presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, non rappresenta per il momento una minaccia per la Polonia. Lo ha detto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, intervistato dal tabloid "SuperExpress". Nella crisi bielorussa, Blaszczak ha attribuito alla Polonia un ruolo di mediazione e aiuto. "La Polonia e i Paesi baltici hanno proposto di mediare perché sono un modello esemplare di transizione democratica pacifica. Vogliamo condividere la nostra esperienza", ha detto. Varsavia sostiene la sovranità della Bielorussia e il ministro ribadisce nuovamente che la soluzione della crisi può avvenire soltanto da parte della Bielorussia. "Perché questo accada è innanzitutto necessaria la cessazione delle repressioni da parte del regime, il rilascio dei prigionieri politici e la concessione del rientro degli oppositori all'estero", ha dichiarato Blaszczak. (Vap)