Ue: Gelmini (FI), Francia presenta oggi piano per Recovery fund, in Italia siamo ancora al "caro amico"

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "la Francia presenta questa mattina il suo Recovery plan per l'accesso alle risorse Ue e per far ripartire l'economia, l'occupazione e il lavoro. In Italia - continua la parlamentare in una nota - abbiamo fatto gli Stati generali oramai due mesi e mezzo fa, ma in quanto a stesura del piano siamo ancora al 'caro amico'. Sia detto per inciso: il governo francese pensa anche a ridurre le tasse per le imprese. Lentezza e inconcludenza - conclude l'esponente di FI - sono oramai la cifra del nostro esecutivo, ma non può pagare l'Italia per questo". (Com)