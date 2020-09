Carceri: Meloni, 112 mafiosi mai tornati dietro sbarre, Bonafede abbia decenza di dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, giudica "scandaloso che 112 mafiosi e narcotrafficanti scarcerati durante il lockdown non siano mai tornati dietro le sbarre e si trovino ancora ai domiciliari. Il 'sommo scarceratore di boss' Bonafede - attacca su Facebook - aveva giurato che dopo averli liberati li avrebbe riportati uno ad uno in galera, ma era una colossale menzogna. Fratelli d'Italia lo ha denunciato fin dall'inizio: per riportare i boss in galera bisognava revocare, e non semplicemente sospendere, la scellerata circolare del Dap che ha spalancato le porte del carcere ai mafiosi e cancellare immediatamente l'ignobile articolo 123 del decreto 'Cura Italia', che ha introdotto il nesso tra detenzione e rischio contagio. Bonafede abbia la decenza di dimettersi", conclude Meloni invitando a firmare la petizione per le dimissioni immediate di guardasigilli. (Rin)