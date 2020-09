Milano: Carla Fracci, scioccati da scomparsa Daverio, perdiamo uomo di grande cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un giorno triste perché perdiamo un grande uomo di grande cultura oltre che un grande amico. Quando era assessore al Comune di Milano mi invitò per uno spettacolo dedicato alle donne detenute in carcere e da allora siamo rimasti molto amici. Ha fatto moltissimo anche a livello televisivo per promuovere la cultura, era un uomo di grande bontà e lo dico con vero dispiacere. Siamo rimasti scioccati della sua scomparsa". Queste le parole di Carla Fracci in ricordo di Philippe Daverio, all'uscita dalla camera ardente allestita in Brera (Rem)