Venezuela, Capriles sfida Guaidò e chiama l'opposizione a partecipare alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Henrique Capriles, il due volte candidato alle presidenziali del Venezuela, ha lanciato un apello a partecipare alle prossime elezioni parlamentari del 6 dicembre, sfidando ilveto posto dal leader oppositore Juan Guaidò, criticato per una strategia che non ha portato risultati concreti. "Chiamo il paese a mobilitarsi e a lottare. Questo è quello che sappiamo fare, non ci arrenderemo, non regaleremo l'Assemblea nazionale a Maduro, né gli regaleremo mai nient'altro", ha detto Capriles nel corso di una lunga diretta sui suoi canali social. Il grosso delle opposizioni - almeno 27 partiti che fanno riferimento a Guaidò - ha deciso ad agosto di non recarsi alle urne per un voto definito "truffaldino". "La politica che non si fa sulla base della realtà finisce per aria, essendo astratta, come la percepisce oggi la maggioranza della gente", ha detto Capriles, da settimane in rotta con il fronte antigovernativo e protagonista di una trattativa con Maduro che, ha rivendicato, ha portato alla recente liberazione di oltre cento prigionieri."Occorre aprire strade nuova. Quella che c'era si è esaurita", ha detto Capriles secondo cui Guaidò "gioca a fare il presidente su internet". Il leader oppositore si era autoproclamato presidente "ad interim" del paese, non potendo però di fatto esercitare un ruolo saldamente in mano a Maduro. "Stiamo lottando perché ci siano elezioni libere e democratiche. Votare o non votare è un falso dilemma, io ho deciso di lottare e non rimarrò a braccia incrociate". Capriles ha quindi definito "insensate" e sterili le polemiche in corso tra i vari attori dell'opposizione, non "interessanti per la maggioranza dei venezuelani", e mnon ha parlato esplicitamente della candidatura di una sua forza politica ma assicurato di voler offrire al popolo "alternative" per contare alle urne.Il percorso di avvicinamento alle elezioni, con una decisa evoluzione degli schieramenti nel fronte anti Maduro, ha subito una accelerata nell'ultima settimana. Lunedì sera Maduro aveva concesso un indulto a decine di poltici e attivisti. Nel testo del provvedimento, si considera il voto come una opportunità "stellare" per "garantire la partecipazione più ampia possibile di tutti i partiti politici e gruppi di elettori". La lista di beneficiari comprende dirigenti di partiti politici, persone accusate di diversi reati e numerosi parlamentari di opposizione oggi in clandestinità o in esilio. C'è il caso di roberto Marrero, già capo di gabinetto del leader oppositore Juan Guaidò, arrestato nel marzo del 2019 con l'accusa - tra le altre cose - di aver partecipato all'azione "terrorista" di sabotaggio delle centrali elettriche. Indulto anche per diversi rappresentanti politici di rilievo, come Juan Pablo Guanipa, primo vicepresidente dell'Assemblea nazionale (An), Henri Ramos Allup, presidente dell'An nel 2016, o il deputato Freddy Guevara, già uomo di spicco del partito di Guaidò (Volontà popolare, Vp).Parlando in conferenza stampa il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha affermato martedì che esponenti di alto profilo dell’opposizione venezuelana hanno avviato dei colloqui con il governo del presidente Nicolas Maduro per partecipare alle elezioni legislative in programma a dicembre, che avevano in un primo momento annunciato di voler boicottare. Il due volte candidato presidenziale, Henrique Capriles, e il deputato Stalin Gonzalez, rispettivamente figure di punta dei partiti di opposizione Primero Justicia e Un Nuevo Tiempo, avrebbero posto come condizione per la partecipazione al voto la presenza di osservatori. “Sappiamo che le autorità e l’opposizione sono vicine a un accordo e ne siamo felici”, ha detto il ministro turco, il cui paese ha forti legami con il governo di Maduro. “La presenza di osservatori stranieri è una delle condizioni, e queste condizioni sono state accettate dall’amministrazione di Maduro”.Una conferma dei colloqui in corso è arrivata dallo stesso Capriles, che sul suo account Twitter ha scritto che “parlare con un membro della comunità internazionale è normale quando si crede nella politica e nella democrazia. Cinesi, russi europei: parleremo con chiunque sia necessario per fare uscire i venezuelani da questa crisi”, ha scritto l’oppositore postando una foto che ritrae il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nell’atto di stringere la mano all’omologo statunitense Donald Trump. “Ci sono persone che finiscono per diventare ciò che criticano. Parlare e negoziare non sono la stessa cosa, a meno che non si voglia manipolare e mentire. Non ci sono negoziati tra la Turchia e l'opposizione in Venezuela. Ma è appropriato parlare con tutti coloro che ci avvicinano a una soluzione credibile”, ha dichiarato Capriles. Le elezioni di dicembre sono un appuntamento di non poco peso politico. L'assemblea è il solo organo istituzionale controllato dalle opposizioni, anche se le sue funzioni - grazie a ripetute sentenze della Corte suprema - sono considerate non valide dal governo. Il fronte anti Maduro, in questo accompagnato da molte diplomazie estere, ritiene inoltre che la presidenza dell'An sia cruciale, ai sensi della Carta, per poter rivendicare la presidenza ad interim del paese. Una interpretazione contestata dal governo secondo cui, inoltre, il presidente dell'Assemblea non è Guaidò, ma Luis Parra, deputato eletto al termine di una votazione ancora oggetto di contestazioni.L'intero processo si terrà secondo regole fissate dai nuovi vertici del Cne, nominati dalla Corte suprema del Venezuela (Tribunal supremo de justicia, Tsj) il 12 giugno contro il parere di oppositori e comunità internazionale. Viene aumentato il numero di deputati da eleggere da 167 a 277, un incremento del 66 per cento, scegliendo un sistema che permetta un “equilibrio” tra voto di lista e voto nominale. Secondo l’organo elettorale ciò si tradurrà “in una rappresentanza all’Assemblea nazionale così suddivisa: il 52 per cento per il sistema proporzionale e il 48 per cento per il sistema nominale”. Nel dettaglio, 130 deputati saranno eletti con voto nominale più tre seggi della comunità indigena per un totale di 133, altri 144 mediante voto di lista, di cui 96 nella lista regionale e 48 in una lista nazionale. Il Cne conserva le 87 circoscrizioni elettorali applicate nel processo elettorale del 2015 e annuncia inoltre di avere ampliato “considerevolmente” la partecipazione delle organizzazioni politiche.Al voto non è prevista la partecipazione di almeno 27 partiti di opposizione. "Avendo esaurito tutti gli sforzi nazionali e internazionali per avere un processo elettorale competitivo, che garantisse il rispetto alla volontà sovrana del popolo, le organizzazioni politiche democratiche del Venezuela manifestano al popolo venezuelano e alla comunità internazionale che, in modo unanime, decidono di non partecipare alla frode elettorale convocata dal regime di Maduro", si legge nella nota di inizio agosto. I firmatari invitano sin d'ora la comunità internazionale a non riconoscere l'esito delle urne rifiutando "il processo e i risultati di questo processo fraudolento, che viola i principi democratici". Il testo è stato adottato, tra gli altri, anche dal cosiddetto "G4", la sigla con cui si identificano le quattro principali forze dell'opposizione: Volontà popolare (Vp), la forza cui sono iscritti il presidente "ad interim", Guaidò e lo storico oppositore Leopoldo Lopez, uscito dal carcere e oggi riparato nell'ambasciata spagnola a Caracas; Primero Justicia (Pj), formazione dell'ex candidato presidenziale Henrique Capriles e del "ministro degli Esteri" del governo ad interim Julio Borges; Azione democratica (Ad) e di Un nuovo tempo (Unt). (Res)