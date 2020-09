Fisco: Modena (FI), Forza Italia è al fianco dei commercialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, esprime "solidarietà ai commercialisti che hanno indetto uno sciopero dal 15 al 22 settembre al quale aderiranno tutte le sigle sindacali e il Consiglio nazionale contro un governo che dimostra di essere totalmente sordo alle loro richieste. Questo significa che i commercialisti, tra le altre cose - prosegue la parlamentare in una nota -, non invieranno le comunicazioni periodiche Iva del secondo trimestre e si asterranno dalle udienze delle commissioni tributarie. I liberi professionisti sono gravati da compiti e responsabilità e sono il braccio operativo dello Stato per la riscossione delle imposte, i controlli e le scadenze e nel periodo di lockdown hanno sostenuto un impegno senza precedenti. Il governo invece di supportarli, non si preoccupa né di ascoltarli né tanto meno di coinvolgerli nella fase del processo legislativo. Eppure - sottolinea l'esponente di FI - la loro attività e la loro professionalità apporterebbero un contributo fondamentale per gli interventi di riforma fiscale di cui il nostro Paese ha una grande necessità. Per questo Forza Italia è al loro fianco e continuerà a sostenere il loro lavoro". (Com)