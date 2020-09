© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi, in un tweet, ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato 38 anni fa in un attentato mafioso in cui persero la vita anche la moglie e un agente di scorta. "Roma non dimentica il suo impegno per la legalità. Andiamo avanti a testa alta contro le mafie e la criminalità", scrive Raggi. (Rer)