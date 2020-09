Demografia: Petillo (Ugl), senza nascite rischio desertificazione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente dell'Istat Blangiardo "danno il quadro della desolante situazione del ricambio generazionale nel nostro Paese. Una nazione che non riesce a rinnovarsi è una nazione destinata a fallire tutti gli obiettivi che si prefigge". Lo dichiara in una nota Ornella Petillo, segretario confederale dell'Ugl. "In Italia, per ogni donna, si mettono al mondo 1,29 bambini; in Europa la media è di 1,59 bambini. Siamo a rischio desertificazione del territorio. Il governo con i provvedimenti dichiarati, ma poco praticati, sulla famiglia non riesce ad andare a fondo alla questione". (segue) (Com)