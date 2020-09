Demografia: Petillo (Ugl), senza nascite rischio desertificazione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna partire sostenendo concretamente la famiglia - continua Petillo - senza aiuti tangibili non si possono avviare progetti di genitorialità. Il numero delle nascite tocca ancora livelli minimi, segno eclatante che gli strumenti a disposizione vanno reinterpretati. E questo vale anche per tutti i livelli territoriali. Spesso sfuggono dall'analisi complessiva gli interventi delle regioni che non producono effetti tangibili se non aumentare il divario di trattamento tra famiglie residenti in diversi territori. Non possiamo ridurci all'assistenzialismo e all'aiuto emergenziale sempre parcellizzato e sospeso a causa dell'approvazione dei vari provvedimenti, magari con emendamenti 'salva-immagine' infilati all'ultimo momento". (segue) (Com)