Demografia: Petillo (Ugl), senza nascite rischio desertificazione sociale (3)

- "Il Family act - prosegue Ornella Petillo - ha visto da poco una parziale attuazione attraverso l'approvazione della proposta di legge delega sull'assegno unico e universale per i figli. Il provvedimento ha avuto un consenso trasversale da tutte le forze politiche, ma si evidenzia ancora il problema delle risorse. Ci sono a disposizione 15 miliardi di euro ma già in sede parlamentare si lamenta la mancanza di 6 o 7 miliardi in più. Rimangono ancora molti nodi da sciogliere: la scarsa chiarezza sull'importo effettivo dell'assegno unico e i tempi dilatati, tra i 12 e i 24 mesi, per gli atti operativi necessari all'attuazione della delega. L'Ugl - conclude il segretario - si augura che tutto questo tergiversare non porti ad annacquare i provvedimenti a favore della famiglia e della genitorialità". (Com)