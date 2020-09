Bosnia-Italia: celebrazione a Fojnica per 28mo anniversario del sacrificio dei 4 militari italiani del "Lyra 34"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina alle pendici di Monte Zec, nei pressi di Fojnica, la commemorazione dei Caduti del G222 “Lyra 34” dell’Aeronautica militare, abbattuto il 3 settembre 1992 mentre trasportava aiuti umanitari destinati alla popolazione civile durante l’assedio di Sarajevo. Lo riferisce con un comunicato l'ambasciata d'Italia a Sarajevo. Nonostante le restrizioni per il contrasto al Covid-19, l’ambasciata ha voluto così rendere l’annuale omaggio ai quattro membri dell’equipaggio Marco Betti, Marco Rigliaco, Giuseppe Buttaglieri e Giuliano Velardi, caduti nel tragico evento e medaglie d’oro al valor militare. Nel posare una corona di fiori presso il monumento eretto alla loro memoria nei pressi del luogo dell’impatto, l’ambasciatore Minasi ha ricordato come il loro sacrificio a favore della pace sia ancora più importante a 25 anni dalla firma degli accordi di Dayton che hanno posto fine alla guerra nella ex Jugoslavia. (segue) (Com)